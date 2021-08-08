البرعصي: إلغاء وزارة الكهرباء أكبر خطأ ارتكبته حكومة الوفاق والوحدة

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قال وزير الكهرباء الليبي السابق عوض البرعصي إن أكبر خطأ ارتكبته حكومة الوفاق الوطني هو إلغاء وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة، ونفس الخطأ كررته حكومة الوحدة الوطنية إلغاء الوزارة.
وأوضح البرعصي عبر حسابه على “فيسبوك” أن نتج عن هذا الإلغاء غياب جهة الإشراف والمتابعة ورسم السياسات والخطط ووضع الاستراتيجيات.
وتابع الوزير السابق :”أدى إلغاء الوزارة إلى خلل في نظم الحوكمة وغياب التنسيق بين مؤسسات قطاع الكهرباء ومكوناته هذا ما أكده تقرير ديوان المحاسبة لعام 2019″.
ولفت البرعصي إلى أن هذا كان واضحًا في لقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أمس السبت مع أعضاء مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وما حدث فيه من اتهام بالتقصير وعدم القدرة على مواجهة الأزمة.
وأشار وزير الكهرباء السابق إلى أن رئيس الحكومة في هذا الاجتماع حاول أن يقوم بدور الوزارة الغائب ولكنه لم يستطع.
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