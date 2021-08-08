ضبط 500 كجم مخدرات كانت في طريقها إلى طبرق من سبها

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كشف فرع مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية أجدابيا عن ضبط شحنة مخدرات متجهة من سبها إلى طبرق تزن (500) كيلو جرام.

وأوضح الفرع أمس السبت أنه في ساعات الصباح الأولى تمكنت دوريات مكتب التحريات مكافحة المخدرات المنطقة الشرقية ضبط الكمية في شاحنة نقل وهي الضبطية الثالثة للمكتب خلال شهر.

وأشار فرع مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية أجدابيا عبر حسابه على موقع “فيسبوك” إلى أنه تقدر إجمالي الضبطيات (20200) كيلو جرام.

وأكد فرع المكافحة أن هذه الضبطيات لم تكن محض الصدفة بل كانت تنسيق متكامل بين فروع ومكاتب مكافحة المخدرات بروح الفريق الواحد.