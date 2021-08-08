«الدرقاش»: «أجواء الحرية» منذ فبراير 2011 لم يعيشها الليبيون من قبل

زعم مروان الدرقاش المقرب من المفتي المعزول، الصادق الغرياني، أن ما وصفه بـ«أجواء الحرية» منذ فبراير 2011 لم يعيشها الليبيون من قبل، على حد قوله.

وقال الدرقاش، الذي تقدمه قنوات الإخوان كمحلل سياسي، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “لنكن منصفين. أجواء الحرية التي يعيشها الليبيون سبتمبريهم وفبرايريهم منذ فبراير 2011 حتى الآن، لم يعشها ليبيٌ من قبل فيما عرفنا من حقب التاريخ”، بحسب وصفه.

وأضاف “إذا أردت الدليل فالتعليق مفتوح للجميع على هذا المنشور لتنتقد من تريد من حكام وسياسي البلد دون أن تخشى سجناً ولا مشنقةً، ولا شارع زيت”، وفقا لتعبيره.