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«الدرقاش»: «أجواء الحرية» منذ فبراير 2011 لم يعيشها الليبيون من قبل

تم النشر منذُ 31 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم مروان الدرقاش المقرب من المفتي المعزول، الصادق الغرياني، أن ما وصفه بـ«أجواء الحرية» منذ فبراير 2011 لم يعيشها الليبيون من قبل، على حد قوله.

وقال الدرقاش، الذي تقدمه قنوات الإخوان كمحلل سياسي، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “لنكن منصفين. أجواء الحرية التي يعيشها الليبيون سبتمبريهم وفبرايريهم منذ فبراير 2011 حتى الآن، لم يعشها ليبيٌ من قبل فيما عرفنا من حقب التاريخ”، بحسب وصفه.

وأضاف “إذا أردت الدليل فالتعليق مفتوح للجميع على هذا المنشور لتنتقد من تريد من حكام وسياسي البلد دون أن تخشى سجناً ولا مشنقةً، ولا شارع زيت”، وفقا لتعبيره.

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الدرقاش فبراير ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • ما صح وجهك يا كذاب يا منافق ليبيا قبل صعاليك سبتمبر وقبل اوباش وشواذ فبراير كانت بلد افضل حالا من غيرها علي صعيد الحريات فدستور ليبيا قبل ما يوقفه رئيس عصابة سبتمبر عام 69 كان دستور فريد حتي أن الكويت عندما أرادت إنجاز دستور استعانت بأحد
    الليبيين من واضعي الدستور الليبي دستور ليبيا كان محل إشادة دول عده أولهما هولندا لكن عندما حلت نقمة الله علي ليبيا في المره الأولي سلط عليهم صعاليك سبتمبر وعندما حلت نقمة الله علي الليبيين للمره الثانيه سلط عليهم اوباش وشواذ فبراير ففي عهد المملكة الليبيه لم تكن هناك سجون للسياسين تذكر وكان كل ما تم توقيف مخربين يتم العفو عليهم بمناسبة ذكرى الإستقلال أو ذكري تأسيس الجيش يعني العفو مرتان في السنه ولم يتم إعدام سياسي في المملكة عدا حاله واحده أشر عليها الملك بالتنفيذ لأن المذنب قد أغتال أحد الأشخاص لأسباب سياسية

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