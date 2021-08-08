«الفارسي»: كل الأطراف في المشهد السياسي تُصعّد لإبعاد الليبيين عن الانتخابات

رأت أم العز الفارسي، عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، أن جميع الأطراف في المشهد السياسي الليبي تعمل على التصعيد لإبعاد أي فرصة لليبيين للوصول إلى الانتخابات المقرر لها في 24 ديسمبر المقبل.

واعتبرت «الفارسي»، عبر منشور لها بفيسبوك، أن الأطراف الليبية تعمل على تصعيد الموقف المتأزم، قائلة: «على حساب الشعب المغيب تصعد كل الأطراف في المشهد السياسي الليبي».

وأضافت «كأن بينها اتفاق ضمني بإبعاد فرصة الليبيين في ترميم الشرعية وتجديدها، عبر الانتخابات البرلمانية والرئاسية المباشرة في24 ديسمبر».

واختتمت عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي أن الانتخابات ستنقذ الوطن المتشظى من كل هذا العبث، والمواطن الحائر من كل هذا الهوان.