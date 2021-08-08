حزب القماطي: نسعى إلى «تغيير ليبيا للأفضل»

زعم ما يسمى بـ«حزب التغيير»، الذي يترأسه جمعة القماطي، أنه يسعى إلى تغيير ليبيا إلى الأفضل، على حد قوله.

وقال الحزب في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “آلاف الليبيين انضموا إلى حزب التغيير منذ إشهاره في مايو 2012″، بحسب ادعائه.

وأضاف “مازالت الأبواب مفتوحة لمن يرغب في الانضمام إلى هذا الحزب الوطني الوسطي، الذي يسعى إلى تغيير ليبيا للأفضل، فإذا كنت راغبا في الانضمام وليبي الجنسية، بإمكانك التسجيل”، وفقا لزعمه.

يشار إلى أن ما يسمى بـ«حزب التغيير» الذي اقترح له مؤسسه ورئيسه جمعة القماطي شعار «تغيير الإنسان هو مفتاح تغيير الأوطان»، ويصنف في ليبيا على أنه من الأحزاب الضعيفة، التي لا تمتلك أي حضور في الشارع، كما أن عدد أعضاء الحزب قليلون جدًا، ولا يوجد أي مؤشر عن عددهم الحقيقي. ويعرف الحزب أيضًا بمواقفه العدائية من الجيش الليبي، وكثرة بياناته، التي يعمل القماطي على تسويقها في المحطات الفضائية، ومواقع التواصل الاجتماعي.