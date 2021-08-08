امغيب: دعم الأتراك تعني عودة “الحرب” ولن يكون هنا “انتخابات”

أخبارليبيا24

قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب في حالة تم صرف أي أموال للأتراك فإن الحرب سوف تعود ولن يكون هنالك أي حديث عن الانتخابات لا في ديسمبر القادم ولا بعد القادم.

وأشار امغيب في منشور عبر حسابه على موقع “فيسبوك” إلى أن تقديم الدعم لتركيا يأتي في الوقت الذي تتفاقم فيه الأزمات والمشاكل لتضيق الخناق على المواطن.

وتابع عضو مجلس النواب :”إذاً وهذه أول مرة أقولها ليس أمام الشعب الليبي إلا أحد خيارين كلاهما مر، إما إيقاف تصدير النفط أو التجهيز لبيان إعلان الانفصال عن حاضنة الأتراك وكل المطالبين ببقائهم”.

ولفت امغيب إلى أن إن تصريحات وزير الدفاع التركي خلوصي آكار بأن قواتهم في ليبيا ليست قوات أجنبية تؤكدها زيارة رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة ومحافظ المركزي الصديق الكبير لدولة تركيا من أجل تقديم الدعم.