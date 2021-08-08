ليبيا الان

«الجدال»: الإخوان يحاولون الاستقواء بزيارة أردوغان قبل موعد الانتخابات

تم النشر منذُ 48 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد المختار الجدال، المحلل السياسي، أن الإخوان يحاولون الاستقواء بزيارة أردوغان إلى طرابلس قبل موعد الانتخابات.

وقال الجدال في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “فرحة عارمة عند دبيبة وجماعة الإخوان ومليشياتهم بوعد أردوغان زيارتهم في أكتوبر قبل شهر من الانتخابات المقبلة، فربما تأتي الزيارة في إطار دعاية انتخابية لطرف معين”.

وأضاف “طبعا الجماعة ينظرون «للريّ» أردوغان الداعم والمنقذ والقائد مثلما نظر أجدادهم لموسيليني عندما زارهم زمان ليثبت للعالم إن ليبيا الإيطالية أضحت آمنة، بالتأكيد سنرى من سيستقبله ويقلده سيفاً على ظهر جواد «خريبيشة» وربما مصحف شريف لحامي حمى الإسلام في القرن الحادي والعشرين”.

وتابع “الجماعة يمعنون في الغي والصلف والكذب وتغيير وجهة نظر مساكين الرأي العام عن مشاكله الحقيقية وتخويفه من القوات المسلحة وشيطنتها”.

واستطرد “بالرغم من الاتفاق برعاية مبعوث الأمم المتحدة بوقف الحرب وأطلاق النار، غير إن الحرب الإعلامية لازالت مستعرة والأعمال العدائية لم تتوقف «بل حطولها وزير يدعى وليد»”.

واستكمل “مازالوا يستخدمون كذب «هيومن رأيتس ووتش» في شيطنة القوات المسلحة، فهل يصدق إن هذه المنظمة تنظر بعين واحدة وتغمض العين الأخرى؟ لتجعل من أعمال المليشيات هي الصح. إلا إذا كانت المنظمة تقع تحت سيطرة الإخوان الفاسدين؟”.

وواصل “أعتقد كل هذه الأفعال في حقيقتها البحث عن ذريعة للتخلص من الالتزام بالاستحقاق الانتخابي والدخول إلى استحقاق الفوضى وهو المطلوب والاستقواء بالأتراك وزيارة أردوغان قبل موعد الانتخابات الدليل”.

الوسوم

أردوغان الإخوان الجدال المليشيات تركيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • كل من دعمهم اردوغان الان فى خبر كان اخرهم الغنوشى الذى كان كلبه المخلص فى تونس فثار عليه الشعب واصبح كلب جربان وفى ليبيا الان سيكون مصير الاخوان كما فى كل مكان فى السجون .
    فاى زيارة لهذا المعتوه ومن الذى دعاه اصلا فمن يمثل ليبيا فى المحافل الدولية هو رئيس المجلس الرئاسى وليس الدبيبة ولو حضر اردوغان فلن يقابله سوى اللافى نائب رئيس المجلس الرئاسى ووقتها سيكون مسخرة فى انقرة بعد ان كان رئيس المجلس الرئاسى السابق الامعة السراج تحت تصرفه الان يجد حغيد عمر المختار يرفض مقابلة هذا الحمار .
    الذى اضحك الجميع بتوزيع اكياس شاى على ضحايا الحرائق المشتعلة فى غابات تركيا ليرى اردوغان النار بعينه قبل ان يصلى النار الكبرى ولن يجد اكياس شاى بل شوب من حميم

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  • اردوغان يستخدم الاخوان كلاب لصالحه ولا يعنيه مصيرهم كل ما يعنيه الان كيف يبيع تركته فى ليبيا بدلا من ان يخرج بالمجان ولم يجد من يشترى منه كارت محروق فمن يدعمهم قلة من حثالة المجتمع اصبحت منبوذة من الجميع وسواء بالانتخابات او بالحرب فاردوغان وجرذانه خاسرون فالموقف تغير فقرار الحرب اصبح فى طبرق حيث من يوقع عليه هو المنفى كقائد اعلى للجيش ومن يصدق عليه رئيس البرلمات عقيلة صالح ومن ينفذه الجيش الوطنى ومن يسحب الثقة من الدبيبة مجلس النواب بطبرق .
    انتهى الدرس ياخوان كلاب اردوغان فكل من دعمهم فى خبر كان فى كل مكان اخرهم غنوشى تونس الغبى .
    فاللخوان متعودين دايما يتحولوا من السلطة المطلقة الى السجون حدث هذا فى مصر والسودان ويحدث الان فى تونس وغدا فى لييبيا

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  • فشل اردوغان فى استخدام ليبيا ورقة ضغط فى قضية غاز شرق المتوسط ولم يهتم به احد فى مصر واليونان لهذا يسعى لاى جنان ليلفت النظر اليه ولكن الكل يعرف ان غباوة اردوغان تجعله فى النهابة خسران فارادة الشعوب الحرة تنتصر دائما على الخوان فى كل مكان

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