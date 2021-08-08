جامعة ليبية وحيدة ضمن الأفضل عربيا.. ما هي؟

كشفت منصة “timeshighereducation” العالمية عن أقوى الجامعات العربية وأفضلها للعام 2021، حيث اعتمد التصنيف على نفس إطار عمل تصنيفات الجامعات العالمية مع بعض التغييرات الطفيفة وتضمين مقاييس جديدة لتعكس ميزات ومهام الجامعات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

واعتمد التصنيف على المهام الأساسية مثل التدريس، البحث، الاجتماعيات والتوقعات الدولية وذلك لتوفير مقارنة أكثر شمولًا وتوازنًا.

وتصدرت جامعة الملك عبد العزيز السعودية الترتيب، وحصلت المملكة على 4 من أول 5 مراكز، و5 من المراكز العشرة الأولى.

وحققت جامعة الملك عبد العزيز 97.9 نقطة، وحلت جامعة قطر في المركز الثاني، وحصدت 92.8 نقطة، وفي المركز الثالث جامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا وحصدت 92.6 نقطة.

وكانت مصر هي الدولة الأكثر تمثيلًا بـ31 مؤسسة تعليمية ما بين جامعة وكلية، وحلّت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا في المركز العاشر.

أما ليبيا فقد كانت ممثلة بجامعة طرابلس وهي الجامعة الليبية الوحيدة في القائمة التي تكونت من 155 جامعة عربية، وقد جاءت في المراكز الخمسة الأخيرة، حيث إنها لم تستوف بعض الشروط المطلوبة من قبل المنصة المنظمة للتصنيف.

وجاءت الجامعات العشر الأولى كالتالي:

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية