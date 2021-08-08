«يوبام» و«إيريني» الأوروبيتان توقعان اتفاقاً بشأن الحدود الليبية البحرية والإقليمية

أعلنت البعثة الأوروبية لمساعدة ليبيا في إدارة حدودها “يوبام”، اليوم الأحد، توقيع اتفاقية جديدة، في إطار الشراكة الدولية في مجال إدارة الحدود.

وقالت البعثة عبر حسابها الرسمي على تويتر إن رئيستها، ناتلينا تشيا، وقعت مع رئيس البعثة الأوروبية لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا -إيريني- الأميرال فابيو أغوستيني اتفاقية لتعزيز التعاون والتنسيق بينهما.

وأوضحت البعثة أن الهدف من الاتفاقية الجديدة في إطار الشراكة الدولية في مجال إدارة الحدود وإنفاذ القانون والعدالة الجنائية، هو مساعدة السلطات الليبية في حماية الحدود البحرية والإقليمية.

وبعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في ليبيا، بعثة مدنية، مُكلّفة بالمساهمة في جهود السلطات الليبية لتعطيل شبكات الجريمة المنظمة المتورطة في تهريب المهاجرين، والاتجار بالبشر والإرهاب.

وأطلق الاتحاد الأوروبي عملية إيريني البحرية مارس 2020، بهدف تنفيذ قرار مجلس الأمن بفرض حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.