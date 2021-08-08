ليبيا وتركيا تتفقان على تسهيلات لزيادة التبادل التجاري

اتفقت ليبيا وتركيا على وضع جملة من التسهيلات الإدارية والفنية التي سيتم من خلالها زيادة حجم التبادل التجاري، وتوقيع عدد من الاتفاقيات بشأنها والتي ستسهم في تحقيق ذلك.

جاء ذلك خلال جلسة عمل عقدت أمس السبت بقصر وحيد الدين بإسطنبول، بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة والرئيس التركي رجب طيب اردوغان بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة ومستشار المحافظ، كما حضر من الجانب التركي وزراء التجارة والمالية، ومحافظ المصرف المركزي التركي، ورئيس المخابرات العامة.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أنه جرى خلال اللقاء الاتفاق على عقد الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي الليبي التركي بمدينة طرابلس في أكتوبر المقبل وبحضور أردوغان.

كما تمت مناقشة عودة الشركات التركية للعمل في ليبيا، وضرورة معالجة المشاكل القائمة بشأن ذلك خاصة ما يتعلق بموضوع خطابات الضمان والديون المتراكمة، وتم وضع جملة من الإجراءات التنفيذية التي ستساعد في العودة القريبة.