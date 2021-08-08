وصول الشحنة الثالثة من الأكسجين المسال إلى المنطقة الغربية

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا وصول الشحنة الثالثة من إمدادات الأكسجين المسال، إلى المنطقة الغربية.

وبينت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية أن شحنة إمدادات الأكسجين القادمة من مصر تقدر بـ 100,000 لتر.

وأكدت وزارة الصحة أن وصول الغاز المسال جاء بناءً على الاتفاقية المبرمة بين وزير الصحة علي الزناتي ونظيرته المصرية هالة زايد في العشرين من شهر أبريل المنصرم؛ بشأن تزويد الجانب الليبي بإمدادات الأكسجين الطبي المسال، استجابةً للوضع الطارئ لجائحة فيروس كورونا المستجد.