السعودية تصدر قرارا يتعلق بالطاقة الاستيعابية للمعتمرين

أعلنت السلطات السعودية، رفع الطاقة الاستيعابية للمعتمرين إلى 2 مليون شهريا بدءا من الاثنين المقبل.

وقالت وزارة الحج والعمرة إنها ستبدأ في استقبال طلبات العمرة من مختلف دول العالم تدريجيا اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، لأداء مناسك العمرة والزيارة والصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأوضحت الوزارة أنها ستبدأ في استقبال المعتمرين بطاقة استيعابية تصل إلى 60 ألف معتمر موزعة على 8 فترات تشغيلية، حتى تصل الطاقة الاستيعابية إلى 2 مليون معتمر شهريا.

وذكرت الوزارة أن إصدار تصاريح العمرة ستكون من خلال تطبيقي “اعتمرنا وتوكلنا”، وسط منظومة متكاملة من التدابير الوقائية، حفاظا على سلامة وصحة الراغبين في أداء مناسك العمرة والزيارة.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي