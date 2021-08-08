نشرة الصيد البحري (8 أغسطس 2021)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون السماء صافية الى قليلة السحب والبحر هادئ إلى خفيف الموج على ساحل سرت.

وتكون السماء صافية إلى قليلة السحب على الساحل من رأس لانوف إلى طبرق، حسب نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

•السماء صافية الى قليلة السحب على ساحل سرت.

•البحر هادئ إلى خفيف الموج.

•الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة على ساحل سرت وذلك لاحتمال حدوث ضباب خفيف أثناء الصباح الباكر.

•الرياح شرقية بوجه عام، تتحول تدريجيا الى جنوبية شرقية على الساحل الممتد من زوارة الى مصراتة، وشمالية شرقية على ساحل سرت.

• سرعتها بين 5 و15 عقدة، وتصل إلى 20 عقدة على ساحل زوارة وطرابلس.

•ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25–1.25 متر.

•درجة حرارة سطح البحر بين 26 و28 درجة مئوية.

الساحل من رأس الانوف إلى طبرق

•السماء صافية إلى قليلة السحب.

•البحر هادئ الى خفيف الموج.

•الرؤيـة جيدة.

•الرياح شمالية شرقية على الساحل الممتد من رأس الانوف الى شحات، وتكون شمالية غربية على باقى الساحل سرعتها بين 5 و20 عقدة.

•ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25–1.25 متر.

•درجة حرارة سطح البحر بين 26 و28 درجة مئوية.

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