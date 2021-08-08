«الأرصاد الليبية»: الحرارة فوق معدلاتها في مناطق الغرب

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، الوضع الجوي السائد والمتوقع، اليوم الأحد وخلال الأيام المقبلة.

وقال بيان صادر عن المركز: “مازال تأثير الكتلة الساخنة على مناطق غرب ليبيا خاصة (الدواخل والجنوب)، حيث درجات الحرارة القصوى فوق معدلاتها وتتراوح هذا اليوم ما بين (41 – 45) مْ، وتكون أقل ارتفاعا على مناطق الساحل الغربي ما بين (33-38) م° وتسجل تراجعا طفيفا خلال آخر المساء بفعل تأثير الرياح الشرقية”.

وأضاف “بينما تكون الحرارة معتدلة نسبيا على مناطق الساحل الشرقي بفعل الرياح الشمالية الشرقية حيث تتراوح الحرارة القصوى ما بين (30-33) م°، مع رطوبة نسبية عالية”.

وتابع “تسجل درجات الحرارة تراجعا يوم غد الاثنين على الساحل الغربي وتبقى في تذبذب ما بين الارتفاع عن المعدل الصيفي والتراجع من يوم لآخر، فيما تكون دون تغير على باقي المناطق”.

واستطرد “من المتوقع مبدئيا أن يطرأ اعتدال على حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل على أغلب مناطق ليبيا، وسنوافيكم بمتابعة الحالة الجوية خلال نشراتنا اليومية”.