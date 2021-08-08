نصية: ميزانية العام 2021 يجب ألّا تتعدى الـ76 مليار دينار

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب عبد السلام نصية أن مشروع الميزانية لم يراعِ سعر الصرف المعتمد من قبل المصرف المركزي ومعدلات التضخم الاقتصادي.

نصية أوضح في تصريحات صحفية نقلها عنه المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا تابعتها صحيفة المرصد أن المشروع لم يراعِ أيضًا المستويات السعرية في السوق المحلية، مقارنة بدخول الموظفين المتدنية بوجه عام؛ إذ كان يجب ألا تتعدى الميزانية مبلغ 76 مليار دينار على أقصى تقدير.

وتابع نصية: إن هذا يخص عمر الميزانية لتجنب زيادة معدلات الانكماش الاقتصادي الذي سجله الاقتصاد على مدى 10 سنوات. مشيرًا إلى أن الإنفاق مستمر من قبل حكومة الوحدة الوطنية وفقًا لمبدأ 1/12 للباب الأول المرتبات والباب الثاني التسييري والباب الثالث التنمية المعني باستكمال المشاريع بميزانية العام 2020 .

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