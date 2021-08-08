الجمعية التعاونية العربية لنقل النفط تعلن إيقاف نقل المحروقات للجنوب

أعلنت الجمعية التعاونية العربية لنقل النفط ومشتقاته عن إيقاف نقل المحروقات لمناطق الجنوب حتى إشعار آخر.

وأكدت الجمعية التعاونية العربية في بيان لعضو لجنة الإدارة بالجمعية مفتاح المهدي الاطرش أن وقف نقل المحروقات للجنوب جاء بموجب التكليف الصادر من شركة البريقة لتسويق النفط. وذلك بعد تعرض السائقين لاعتداء مسلح بمنطقة براك الشاطي من قبل بعض الخارجين عن القانون الذين قاموا بترويع السائقين وإجبارهم على النزول من مركباتهم وفي ساعات متأخرة من الليل وإمطارهم بوابل من الرصاص وذلك أثناء تواجدهم بأحد الساحات بمنطقة براك الشاطي دون تصدى لأي من الجهات الأمنية المرافقة والتي تبين عدم تسلحها أو من الجهات السيادية بالمنطقة التي وقفت عاجزة أمام ما يحدث كما لم يتم جبر خواطرهم سواء من أفراد الحماية أو أعيان وأهالي منطقة براك الشاطي.

وأشارت الجمعية التعاونية أن السائقين أكدوا أن المرافقين الأمنين يجعلوهم في كل مرة يبيتون في العراء بجانب أحد البوابات العسكرية والتي تقف عاجزة هي أيضا عن حماية السائقين فيما يتوفر مستودع لمبيت الشاحنات تحت حماية من يدفع المقابل المادي.

وأكدت الجمعية تعليق عملها تجاه الجنوب إلى حين إشعار آخر حتى يتم وضع الترتيبات الأمنية الحقيقية المتمثلة في توفير أماكن انتظار أو مبيت مؤمنة تأمين حقيقي وتحت إشراف الأجهزة الامنية و توفير قوة حماية من منطقة الشويرف إلى مستودع سبها وتكون مجهزة عدة وعتادا وتتبع أحد الجهات الأمنية وأن يكون من بين عناصرها أبناء منطقة براك الشاطي لتوفير وتقديم التغطية والدعم الاجتماعي مع ضرورة تواصل المسؤولين بالدولة مع إدارة الجمعية والمجلس البلدي مصراتة وذلك لجبر خواطر السائقين حيث أن أعيان منطقة براك الشاطي كانوا قد تعهدوا سابقا للمجلس البلدي مصراتة بمسؤليتهم عن حماية أبناء الجمعية ورد أي اعتداء قد يحدث أثناء تنفيدهم للعمل .

وطالبت الجمعية نائب رئيس الوزراء بصفته المكلف بملف الجنوب بتحمل مسؤولياته واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات كفيلة وبما يضمن حماية أرواح السائقين ومحاولة إقناعهم مجددا بقبول العودة لإستئناف عمليات نقل الوقود .