الحرس البلدي: ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية

تمكنت غرفة عمليات جهاز الحرس البلدي صباح السبت، من ضبط كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية تباع في الأسواق المحلية.

وقال رئيس غرفة عمليات جهاز الحرس البلدي الرائد منير قرقوري، إن دوريات الغرفة ضبطت مواد منتهية الصلاحية داخل صالات المواد الغذائية بكميات كبيرة، وفق وكالة الأنباء الليبية «وال».

وأكد غلق هذه الصالات بالشمع الأحمر، وإحالة أصحابها للتحقيق، فيما وجهت العديد من المخالفات لعدد من المحال التجارية، بسبب عدم توفر الشروط القانونية.

وأكد القرقوري أن الحملات مستمرة، لافتا إلى أن العقوبات ستكون شديدة لمن يعرضون حياة المواطنين للخطر، وأن من يخالفون القوانين والأنظمة لا تهاون معهم.

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