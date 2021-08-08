بينهم أطفال.. 15 حالة تسمم غذائي في مركز طبرق الطبي

استقبل مركز طبرق الطبي أمس السبت، 15 حالة تسمم بسبب تناول وجبات غذائية من أحد المطاعم في المدينة.

وأوضح المركز في بيان بأن من بين الحالات 11 طفلا جرى استقبالها بقسم الأطفال و 3 حالات بقسم النساء وحالة واحدة بقسم الرجال مبيناً أن معظمهم من حاملي الجنسية السورية.

وأكد المركز الطبي طبرق أن الأوضاع الصحية لكافة الحالات مستقرة بعد الانتهاء من إجراءات الطوارئ اللازمة.

وجاء في بيان المركز أنه وبعد إبلاغ الجهات الأمنية ذات الاختصاص عن حادثة التسمم تم إغلاق المطعم من قبل الجهات المختصة فور استكمال التحقيقات.

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