للمرة الثانية .. أكار: قواتنا في ليبيا ليست أجنبية وعازمون على البقاء هناك

ليبيا- أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن أنقرة عازمة على مواصلة الوقوف إلى جانب ليبيا، على حد تعبيره.

أكار أوضح في تصريحات صحفية تابعتها صحيفة المرصد أن الجنود الأتراك لا يمثلون قواتٍ أجنبية في ليبيا؛ لأنهم يواصلون أنشطتهم في البلاد بدعم من الحكومة الليبية، مؤكدًا أنه ينبغي على الجميع إدراك وجود تعاون عسكري وتعليمي واستشارات تقدمها تركيا لصالح الحكومة وفقًا للتفاهمات بين الطرفين.

وشبه أكار ما تقوم به بلاده في ليبيا بما تفعله الدول الأخرى في مهام مختلفة، إلا أن الجميع مصر على عدم فهمه ويبذل قصارى جهده للتشهير بتركيا، وهو ما ليس له أية قيمة، على حد وصفه.

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