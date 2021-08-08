وزير شؤون يدعو الليبيين بمصر للتسجيل في القيد القنصلي بالسفارة

اختتم وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان بحكومة الوحدة الوطنية “أحمد أبوخزام”، زيارته للعاصمة المصرية القاهرة التي استمرت لعدة أيام، بهدف التعرف على أوضاع المهجرين الليبيين في مصر، والوقوف على معاناتهم ومشاكلهم.

وبحث وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان الإجراءات والتدابير التي تضمن عودتهم الى أرض الوطن.

وتم خلال الزيارة الاتفاق على فتح سجل القيد القنصلي بالسفارة الليبية في القاهرة، حيث دعا وزير الدولة، جميع المهجرين للمبادرة بالقيد في سجل القنصلي، تمهيدًا لمعالجة أوضاعهم وتسهيل إجراءات العودة الطوعية لبلدهم.

وأكد، في تصريحات صحفية، أنه قام بعدة لقاءات في القاهرة شملت القائم بالأعمال في السفارة الليبية وشملت أيضا عدد كبير جدا من قيادات النظام السابق، مشيرا إلى أنه تبين أن أبرز الإشكاليات التي تواجه المهجرين هي المشاكل المادية أولا وبالدرجة الأولى، ثم تأتي مشاكل الرسوم الدراسية الخاصة.