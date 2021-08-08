“إيتاميل رادار” يرصد تحليق طائرتين عسكريتين في سماء ليبيا

نشر موقع إيتاميل رادار الإيطالي مقطع فيديو يظهر تحليق طائرتين عسكريتين من طراز سوخوي 24 وميغ 29 في سماء الجفرة .

وقال الموقع المتخصص في رصد ومتابعة حركة الطيران الإقليمية إنه تلقى شريط فيديو مثير للاهتمام يدعم المزاعم بنشر روسيا 14 مقاتلة في ليبيا العام الماضي.

وكانت القيادة العسكرية الأمريكية (أفريكوم) قد نشرت العام الماضي 15 صورة لـطائرات عسكرية روسية في سماء ليبيا أو في قواعد عسكرية من دون أن تشير إلى موعد وصولها بالتحديد متهمة روسيا بالضلوع في الصراع الليبي وخرق حظر الأسلحة المفروض على ليبيا من الأمم المتحدة منذ عام 2011 .

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