أبو خزام: المهجرين في مصر يعانون من مشاكل مادية وأخرى متعلقة بالدراسة

ليبيا – أكد وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان بحكومة الوحدة الوطنية أحمد أبو خزام أن غالبية المهجرين في مصر يعانون من مشاكل مادية.

أبو خزام أوضح في تصريحات صحفية على هامش زيارته للقاهرة تابعتها صحيفة المرصد أن هنالك مشاكل أخرى متعلقة بالدراسة، مؤكدًا أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة كلفه بمهمة متابعة أوضاع المهجرين والنازحين في مصر.

وتابع أبو خزام أنه اتفق مع القسم القنصلي في السفارة الليبية على إعداد قيد قنصلي للجالية والمهجرين في الخارج، بهدف دراسة وحصر مشاكلهم.

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