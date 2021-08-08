العرب اليوم: تحركات من إخوان ليبيا لدعم النهضة التونسية

ليبيا – نقل تقرير إخباري نشره موقع أخبار “العرب اليوم” عن مصادر تونسية مطلعة تأكيدها فرض الجيش التونسي حالة استنفار أمني مكثف على حدود ليبيا.

التقرير الذي تابعته صحيفة المرصد، أشار إلى أن هذا الاستنفار يأتي لإفساد مخططات جماعة الإخوان الرامية لتهريب عناصر من المرتزقة والميليشيات التابعة لها إلى الداخل التونسي، لتنفيذ عمليات إرهابية وإحداث حالة من الفوضى في عموم البلاد.

ووفقًا للتقرير فقد شهدت الأيام القليلة الماضية عدة محاولات لهروب عناصر إخوانية متورطة في قضايا فساد مع أسرهم إلى خارج البلاد، فضلًا عن تسلل بعض العناصر المنتمية لتنظيم “داعش” الإرهابي والميليشيات الإخوانية إلى داخل تونس عبر حدود ليبيا.

وبين التقرير أن المحلل السياسي نزار جليدي كشف عن إحباط محاولة لتسلل القيادي الداعشي أبو زيد التونسي من ليبيا إلى تونس بمساعدة عناصر إخوانية في الداخل، مشيرًا إلى أنه تم القبض عليه. مبينًا أن القوات التونسية تنتشر بشكل كبير في منطقة راس جدير في بن قردان القريبة من الحدود الليبية.

وأكد جليدي وجود تحركات بمدينة جنزور من جانب كتائب خالد بن الوليد ، فيما تنشط بعض المساجد الفرعية التابعة لحركة النهضة الإخوانية في عدة مناطق من أجل توفير غطاء لقيادات “داعش” الإرهابي من بينها مسجد النور بمدينة الحمامات.

وأشار جليدي إلى أن حركة النهضة أعطت إخوان ليبيا الضوء الأخضر للتدخل في الشأن التونسي، مؤكدًا أن تضييق الخناق على الحركة بعد سقوطها سياسيًا وشعبيًا سوف يدفعها لخلق مساحات من العنف والصدام، بالاعتماد على القوى الخارجية، لفرض نفسها على المشهد مجددًا.

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