تقرير كندي: هذا ما فعلته كندا لتدمير ليبيا خلال العام 2011

ليبيا – تطرق تقرير تحليلي نشرته مجلة “رابل” الكندية إلى الويلات التي تعاني منها ليبيا بسبب التدخل العسكري الجوي الكندي في إطار حلف شمال الأطلسي “ناتو”.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى أن أسطول مقاتلات “سي أف – 18 أس نفذ 733 طلعة جوية في ليبيا خلال الفترة الممتدة بين مارس ونوفمبر من العام 2011، أي ما يعادل 10% من الجهد الجوي التدميري لـ”ناتو”، وأسقطت مقاتلاته 696 قنبلة من أنواع مختلفة على الأراضي الليبية.

وتابع التقرير: إن هذا التدخل قاد لتفاقم معاناة الشعب الليبي الذي كان واحدًا من أغنى الشعوب في العالم من ناحية الدخل المادي إبان حكم النظام السابق، فيما يعاني اليوم من العوز ونقص الخدمات، مؤكدًا أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية ازدهرت بفضل الجهد العسكري الكندي.

واختتم التقرير بالإشارة إلى اكتفاء الحكومة الكندية بالتركيز على الفرص التجارية الكبيرة في ليبيا لشركات كندا في قطاعات النفط والغاز والبنية التحتية والتعليم، رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد وشعبها في المجالات الإنسانية والاجتماعية والأمنية والاقتصادية والسياسية، بفعل التدخل العسكري الجوي لحلف “ناتو”.

ترجمة المرصد – خاص

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