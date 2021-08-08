ليبيا الان

إزالة مباني عشوائية في شارع عبدالمنعم رياض بنغازي

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

8 أغسطس، 2021 11:58 ص

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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