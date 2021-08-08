بكري: سيف الإسلام القذافي قادر على لم شمل الليبيين وتغيير المعادلة في ليبيا

ليبيا – تناول تقرير إخباري نشره موقع أخبار “المونيتور” الأميركي مسألة عودة سيف الإسلام القذافي إلى الساحة السياسية الليبية بعد غياب دام لنحو عقد من الزمن.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، نقل عن عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري قوله: إن وجود سيف الإسلام القذافي سيغير المعادلة في ليبيا، ليس فقط لأنه نجل العقيد الراحل القذافي، بل لأن لديه رؤية والعديد من المؤيدين في جميع أنحاء البلاد على عكس أي فصيل سياسي آخر.

وأضاف بكري: إن سيف الإسلام القذافي قد يكون خيارًا لإعادة توحيد ليبيا، مع الإقرار بوجود بعض المعوقات القانونية التي يمكن أن تعيق ترشحه للرئاسة، إلا أنها يجب أن تستند إلى رأي شعبي قوي وأن تنجم عن مشاورات مع مختلف القوى السياسية.

وأشار بكري إلى أن مصر ستدعم الشخص الذي سيختاره الليبيون والقادر على توحيد ليبيا ووضع حد لسنوات الفوضى والانهيار التي شهدتها في أعقاب إسقاط نظام العقيد الراحل القذافي، فيما أدلى عضو مجلس النواب علي السعيدي بدلوه بشأن هذا الموضوع أيضًا.

وأكد السعيدي أن لسيف الإسلام القذافي الحق في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وأن قرارات المحكمة الجنائية الدولية ليست ملزمة. مبينًا أن مصر تدرك جيدًا أن أمن واستقرار ليبيا يؤثر عليها إيجابيًا في حال تم ضمانهما إذا وصل شخص قادر على لم شمل الليبيين على رأس القيادة.

وتابع السعيدي: إن هذا الشخص سيكون قادرًا على محاربة الميليشيات المسلحة المدعومة من قطر وتركيا الساعية للسيطرة على الأراضي الليبية وثرواتها.

ترجمة المرصد – خاص

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