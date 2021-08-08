الكيلاني تبحث مع رئيس هيئة صندوق التضامن الاجتماعي صرف المعاشات الأساسية وفق الزيادات المقررة

ليبيا – التقت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة وفاء الكيلاني الأربعاء الماضي برئيس هيئة صندوق التضامن الاجتماعي مصطفى الجعيبي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس.

اللقاء استعرض بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الشؤون الاجتماعية الخطوات المتخذة لصرف المعاشات الأساسية في موعدها، وفق المكافآت المقررة بموجب قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم “1” لعام2021، وقرار رئيس مجلس الوزراء والقاضي بتخصيص القيمة المالية اللازمة لتغطية هذه المكافات.

بدوره، أكد رئيس هيئة صندوق التضامن الاجتماعي خلال هذا اللقاء، أن الهيئة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة بشأن تضمين هذه الزيادات لشريحة المستفيدين من المعاشات الأساسية، وذلك ضمن مرتبات شهري 7 و 8 والتي سيتم صرفها قريبًا.

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