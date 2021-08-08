ليبيا الان

“طبي سبها” يعلن حالة الطوارئ بسبب نفاد الأكسجين

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفاد مركز سبها الطبي بأن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مركز الفلترة قد ارتفع بشكل ملحوظ.

وقال المركز في صفحته على فيسبوك إنه قد استقبل خلال الساعات الأولى من صباح السبت 14 حالة مؤكدة فيما أدخلت حالة واحدة قسم العناية، بينما استقبل مركز عزل سبها 11 حالة تم إدخال 3 منها إلى قسم العناية.

وأعلن المركز حالة الطوارئ بسبب نقص الأكسجين مطالبا المواطنين بضرورة الالتزام بشروط الوقاية وتجنّب بالأماكن المزدحمة.

يذكر أن المركز قد سجل في بيانه الصادر يوم السبت 38 حالة موجبة إلى جانب 6 حالات شفاء إضافة إلى حالة وفاة واحدة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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