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الشؤون الاجتماعية تبحث صرف المعاشات الأساسية وفق المكافآت المقررة

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني مع رئيس هيئة صندوق التضامن الاجتماعي  مصطفى الجعيبي الخطوات المتخذة لصرف المعاشات الأساسية في موعدها ، وفق المكافآت المقررة بموجب قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 01 لسنة 2021 وقرار رئيس مجلس الوزراء والقاضي بتخصيص القيمة المالية اللازمة لتغطية هذه المكافآت.

وأكد رئيس هيئة صندوق التضامن الاجتماعي خلال اللقاء الذي عقد بالعاصمة طرابلس أن الهيئة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة بشأن تضمين هذه الزيادات لشريحة المستفيدين من المعاشات الأساسية وذلك ضمن مرتبات شهري 7 ، 8   والتى سيتم صرفها قريبا.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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