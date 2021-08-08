طبرق الطبي يستقبل 15 حالة تسمم غذائي

أعلن مركز طبرق الطبي استقبال 15 حالة تسمم غذائي جراء تناول طعام في أحد المطاعم بالمدينة.

وبين مركز طبرق الطبي عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن عدد الحالات التي دخلت إلى قسم الأطفال 11 حالة تسمم غذائي بإلإضافة إلى الباطني نساء 3 حالات وحالة واحدة بقسم الباطني رجال ليصبح العدد الإجمالي 15 حالة تسمم ما بين جنسيات ليبية وسورية وأغلبها سورية.

وأكد مركز طبرق الطبي استقرار حالات المصابين بعد إجراء كل الفحوصات الطبية والإجراءات الأولية في مثل هذه الحالات من تحاليل وإعطاء الأدوية اللازمة وإجراء غسيل المعدة.

وأوضح المركز أنه تم تبليغ كافة الجهات الأمنية المختصة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية وتبليغ الجهات ذات الإختصاص وإقفال المطعم .