كمال ضو: العجز في الطاقة الكهربائية يصل إلى 3000 ميجاوات

كشف مدير ادارة الانتاج بالشركة العامة للكهرباء كمال ضو، خلال الاجتماع الذي عقده مؤخرا رئيس حكومة الوحدة الوطنية مع مجلس ادارة الشركة عن وجود عجز في الشبكة يصل الى 3000 ميجاوات في حين الإنتاج الحالي للشبكة بلغ 5200 ميجاوات.

وقال ضو ان الاستهلاك الحالي وصل الى 8050 ميجاوات وما تم إدخاله من وحدات إنتاجية في حدود 470 ميجاوات مشيرا الى ان محطة أوباري ستستهلك عند تشغيلها 35 ألف برميل من النفط الخام يوميا، والوحدة الأولى منها ستدخل خلال عشرة أيام .. وهناك 300 ميجاوات جاهزة في أوباري وان الطاقة الكلية لمحطة أوباري تصل 640 ميجاوات، وما يُنقل منها حاليا 250 ميجاوات فقط.

وأضاف انه توجد مشكلة في خط نقل خط الفجيج الذي لم يُستكمل فيه العمل بمسافة 70 كيلومترا.

واوضح ان ما نفذ من مشروعات الصيانة ضمن ميزانية خطة الطوارئ وصل 66% من إجمالي المبلغ المخصص وان بعض الشركات باشرت العمل قبل فتح الاعتماد المستندي برسالة حسن نوايا.