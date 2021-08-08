الزناتي: تحويل مجمع رياضي ببنغازي لمركز تطعيم بمواصفات عالمية

قالت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، الأحد، إن الوزير على الزناتي أعطى تعليمات بتجهيز جمع سليمان الظراط بالمدينة الرياضية بنغازي، بأحدث المواصفات العالمية، وبأسرع وقت ممكن، ليكون موقعًا للتطعيم داخل مدينة بنغازي.

ووفق إدارة الإعلامي للوزارة، تفقَّد الزناتي مجمع سليمان الظراط، للوقوف على جاهزية المكان ليصبح مركزًا للتطعيم ضد فيروس كورونا. وأعلنت عليه وزارة الصحة توسيع برنامج الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في كلٍ من مدينتي طرابلس و بنغازي، وقريبًا في باقي المدن.

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وفي سياق متصل، جرى تجهيز 60 محطة تطعيم بالمدينة الرياضية بمدينة طرابلس، واعتماد اللقاح الصيني سينوفارم لاعطائه في هذه المحطات. وتأتي هذه التوسعة في حملة التطعيمات بعد وصول أكبر شحنة من لقاح كورونا بداية الشهر الجاري، والتي تقدر بـ2 مليون جرعة من لقاح السينوفارم الصيني.

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