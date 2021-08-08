بسبب اعتداء مسلح.. وقف إرسال الوقود لمناطق الجنوب

أعلنت الجمعية التعاونية العربية لنقل المحروقات ومشتقاتها عن توقف أعمال نقل المحروقات “البنزين والديزل” إلى مدن ومناطق الجنوب اعتبارا من السبت.

الجمعية أوضحت في بيان نشرته عبر منصاتها الرسمية بأن وقف الأعمال جاء على خلفية اعتداء مسلح تعرض له سائقو سيارات نقل المحروقات أثناء وجودهم في إحدى ساحات الانتظار بمنطقة براك الشاطئ.

وكانت حكومة الوحدة الوطنية قد أصدرت تعليماتها لشركة البريقة في مايو الماضي بضرورة إرسال الوقود للمنطقة الجنوبية ضمن خطة الحكومة لتوفير المحروقات وتغطية الطلب في السوق المحلية.

وعملت شركة البريقة بالتعاون مع الجمعية على إرسال ملايين اللترات من البنزين والديزل طيلة الـ3 أشهر الماضية لمناطق ومدن الجنوب التي تشهد ازدهارا في السوق السوداء حيث يصل سعر لتر البنزين فيها إلى أكثر من 4 دنانير في بعض الأحيان.

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