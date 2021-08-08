استمرار تأثير الكتلة الهوائية الساخنة على مناطق غرب ليبيا

يستمر تأثير الكتلة الهوائية الساخنة على مناطق غرب ليبيا، حيث تشهد ارتفاعا ملحوظا على الدواخل والجنوب لتكون درجات الحرارة فوق معدلاتها وتتراوح بين 41-45 بينما تكون أقل ارتفاعا على مناطق الساحل الغربي، حيث تسجل ما بين 33-38، بينما تسجل كذلك تراجعا طفيفا خلال آخر المساء بفعل تأثير الرياح الشرقية.

وبحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية فإن الحرارة تكون معتدلة على مناطق الساحل الشرقي بفعل الرياح الشمالية الشرقية حيث تتراوح الحرارة بين 30-33 مع رطوبة نسبية عالية.

وتتراجع درجات الحرارة يوم غد الاثنين على الساحل الغربي وتشهد تذبذبا ما بين الارتفاع عن المعدل الصيفي والتراجع من يوم لآخر فيما تكون دون تغير على باقي المناطق.

ومن المتوقع كذلك أن يطرأ مبدئيا اعتدال في حالة الطقس خلال الأسبوع القادم على أغلب مناطق ليبيا.

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