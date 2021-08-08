الرئاسي: ترقية الضباط وتعيين آمري المناطق العسكرية اختصاص أصيل للمجلس

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أكد المجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش الليبي أن ترقية الضباط العادية والاستثنائية ومنحهم القدم الممتاز وإنشاء الوحدات العسكرية وتعيين آمري المناطق العسكرية ومعاونيهم اختصاص أصيل للمجلس الرئاسي قانونًا بصفته القائد الأعلى مجتمعة.

وأوضح المجلس الرئاسي أن أي قرار يصدر بالمخالفة لذلك من أي جهة أو منصب يعتبر باطلا وجب إلغاؤه لصدوره من جهة غير مختصة.

وذكر الرئاسي – القائد الأعلى – أن من ضمن الاختصاصات المسندة للمجلس الرئاسي مجتمعا وفقا لمخرجات الحوار السياسي بتاريخ 9 نوفمبر 2020م القيام بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي.

وأفاد المجلس الرئاسي أنه لا يجوز مخالفة الاختصاصات مهما كانت الظروف والأسباب، وأن أي مخالفة لها يترتب عليها عدم مشروعية أي قرار صدر خلافة لذلك، كما يعد تعديا على صلاحيات القائد الأعلى للجيش الليبي.