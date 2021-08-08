صور | مخالفًا قرار منع المناسبات .. المشري يقيم حفل زفاف نجله في الزاوية

ليبيا – مرة أخرى بعد زفاف نجل فتحي باشاآغا فترة الحظر ، يقدم مسؤول ليبي آخر على نفس الممارسة وكان هذه المرة هو خالد المشري بزفاف أثار الجدل في ظل ماتعانيه مدينته من وضع وبائي حرج بينما تُمنع حفلات الزفاف على المواطن منذ صدور قرار الحكومة بالحظر الجزئي يوم 26 يوليو الماضي .

ونظم خالد المشري وعائلته يوم الجمعة حفل زفاف لنجله ” مهند ” في الزاوية مخالفًا بذلك قيود التجمعات وقرار منع إقامة الأفراح والمآتم الصادر عن الحكومة ووزارة الداخلية بشأن الحظر الجزئي في وقت يُمنع فيه بقية المواطنين من إقامة الأفراح والمآتم وعيًا منهم بخطورة إنتشار كورونا.

وأحيا الحفل في قاعة النساء بحضور حوالي 350 سيدة كل من الفنانات الشعبيات ” رحاب وفاطمة ” وفرقة شعبية نسائية تسمى ” زمزامات حتيرة ” أما فستان الزفاف فقد كان من تصميم ” ريڤا ” والحذاء من ” مايكل كورس والتاج من ” شوارفسكي ” وطاقمين ألماس من مجوهرات ” قاجة ” اما العشاء فقد كان من ” شموع آت هوم ” وفقًا لما علمت المرصد من مصادر حاضرة بالزفاف .

وقالت المصادر ، أن العرس بدت عليه مظاهر الثراء والفخامة بشكل واضح لا يتناسب مع وظيفة المشري والمرتب الذي من المفترض انه يتقاضاه بما لايفوق 15 الف دينار شهريًا ، اذ ان معالم الثراء كانت واضحة بما فيه سيارة العريس وهي مرسيدس طراز ” SLE – 2019 “ وثمنها يقارب 150 ألف دولار فيما استوردت بقية مستلزمات القاعة من تركيا حيث تقيم عائلة المشري منذ سنوات في عقار يملكونه في مجمع ” آغا أوغلو ماي وورلد يوروب ” في إسطنبول .

فيديو|باشاآغا يخالف قرار الرئاسي بشأن حظر تجمعات الأفراح من خلال إقامته مأدبتي غذاء وعشاء يوم أمس بمناسبة زفاف نجله محمد في #مصراتة دون قواعد التباعد او الكمامات رغم تفشي كورونا #ليبيا #المرصد (مصدر المقاطع والموسيقى المصاحبة : حساب محمد باشاآغا وبعض أقاربه على تطبيق تيك توك). pic.twitter.com/PBN5DknaIV — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) September 11, 2020

ويأتي هذا بعد عمل مشابه قام به باشاآغا في شهر سبتمبر الماضي عندما أقام حفل زفاف مترف لنجله محمد في أوج فترة حظر التجول خلال تفشي الموجة الثانية من الوباء آنذاك.

المرصد – خاص

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