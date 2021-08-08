قبيلة “تواجير” تدين تجاهل حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة لاختطاف رضا افريطيس

دانت قبيلة “تواجير” في المنطقة الشرقية تجاهل مجلس الوزراء بحكومة الوجدة الوطنية المؤقتة لحادثة خطف النائب الأول لرئيس الحكومة، رضا افريطيس .

وحملت القبيلة رئيس مجلس الوزراء ونوابه المسؤولية عن حياة افريطيس وسلامته متوعدة بملاحقتهم قانونيًا.

وكشف مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، تفاصيل اختفاء رئيس ديوان رئاسة الوزراء بالمنطقة الشرقية “رضا افريطيس”، في طرابلس من قبل مجموعة مسلحة مجهولة.

وأكد المصدر، في تصريح صحفي، أن “افريطيس اختفى أثناء عودته من العمل برفقة زميله محمد المغربي وقبل وصولهما مكان إقامتهما في فندق المهاري”.

وأردف المصدر، أن ” افريطيس كان قد وصل السبت إلى طرابلس قادما من بنغازي رفقة نائب رئيس الحكومة حسين القطراني وأقاموا بفندق المهاري”، لافتًا إلى أن حادث الإختطاف “وقع عصر أمس الإثنين”

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