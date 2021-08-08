«المسلاتي»: العجرفة التركية جعلت من القرارات الدولية حول ليبيا محل سخرية

أكد المحلل السياسي الليبي حسين المسلاتي، أن التصريحات التركية حول قواتها في ليبيا، تأتي في إطار السياسة التركية المتعجرفة والمصممة على التدخل السلبي في الشأن الليبي.

وقال المسلاتي في تصريحات لـ«العين»: “تركيا لم ولن تنصاع للقرارات الدولية، سواء مخرجات برلين الأول أو الثاني، أو قرارات مجلس الأمن المختلفة، والتي كان آخرها في يوليو الماضي، والتي حثت على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة”.

وأضاف “مع تواصل هذه التصريحات، فإن المجتمع الدولي أصبح في موقف محرج؛ كونه يرى كل هذه الخروقات ولا يحرك ساكنًا، فقراراته أصبحت محل سخرية، لأن هناك دولة ترفض تنفيذها، وتصر على تفسيرها على هواها، ما يعقد العملية السياسية في ليبيا، وقد يفسد الفرصة الذهبية لإجراء انتخابات ديسمبر”.

وكان وزير الدفاع ورئيس الاستخبارات التركية خلوصي أكار، قد زعم في تصريحات صحفية، مساء السبت، أن الجنود الأتراك يواصلون أنشطتهم في ليبيا بدعوة من الحكومة وبالتالي هم ليسوا أجانب على أرض ليبيا، قائلا، في سياق إضفاء شرعية على قوات أنقرة بليبيا: “ينبغي على الجميع إدراك وجود تعاون عسكري وتعليمي واستشارات تقدمها أنقرة لصالح الحكومة الليبية، وفقًا للاتفاقات بين الطرفين”.