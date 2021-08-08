«مكافحة الأمراض»: تسجيل 3019 إصابة بفيروس كورونا و30 وفاة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 3019 إصابة بفيروس كورونا المستجد أمس السبت، و1572 حالة شفاء و30 وفاة.

وأوضح المركز في بيان اليوم، إن مختبراته استقبلت 10467 عينة، أظهرت التحاليل المعملية لها، سلبية 7448 عينة، فيما تأكدت إصابة 3019 عينة موجبة منها 2379 جديدة و640 مخالطة، بنسبة حالات موجبة 28.8%.

وبذلك ارتفع عدد الإصابات المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء في البلاد، 267 ألفا و846 إصابة، منها 64 ألفا و992 حالة نشطة حتى الآن، بينما تعافى 199 ألفا و135 حالة، وسجل المركز 3719 حالة وفاة.

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