مساع لصرف الزيادات على معاشات صندوق التضامن

ناقشت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني رفقة رئيس هيئة صندوق التضامن الاجتماعي مصطفى الجعيبي؛ آليات صرف المعاشات الأساسية وفقا للزيادات المقررة.

الجعيبي تطرق خلال الاجتماع إلى الزيادات المالية على معاشات الأشخاص المسجلين لدى الصندوق اعتبارا من شهري يوليو وأوغسطس، اللّذَين سيتم صرفهما خلال أيام تنفيذا لقرارات رئيس حكومة الوحدة

ويعمل الصندوق على تقديم الدعم المادي وفقا لشرائح محددة من المجتمع صنفها القانون، وتقديم الرعاية الاجتماعية بالإضافة لإجراء الدراسات والأبحاث، وإعداد مقترحات لتحسين الحياة اليومية لهم.

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