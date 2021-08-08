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الترجمان: تركيا تعمل عبر المرتزقة والمليشيات على إفشال أي خطوة لإجراء الانتخابات

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أكد المحلل السياسي، خالد الترجمان، أن المجتمع الدولي لم يتخذ أي موقف أو أي ردود فعل جادة تجاه تركيا، فلم يصدر بيانًا يدين فيه بشكل مباشر التصريحات التركية، أو يلوح بعقوبات من شأنها ردع أنقرة، مطالبًا بموقف من الأمم المتحدة ومن المجتمع الدولي لتجنيب تعقيد الأزمة الليبية بشكل أكبر، ما قد يؤثر على كل الجهود الرامية لحل الأزمة، ومواصلة السير في طريق الحل السياسي.

وقال الترجمان في تصريحات لـ”العين”: “الوزير التركي، خلوصي آكار، يتحدث عن ليبيا وكأنها مقاطعة وولاية من الولايات التركية، ليس أكثر من ذلك، فأموال وموارد الليبيين أصبحت في قبضة أنقرة”.

وأضاف “تركيا تسيطر على غرب ليبيا ومقدرات الشعب الليبي، فيما المجتمع الدولي غائب عن المشهد، تاركًا الليبيين يدورون في فقاعات إلى ما لا نهاية”.

وتابع “تركيا لا تريد انتخابات في ليبيا؛ فهي تعمل عبر المرتزقة والمليشيات التي تسيطر عليها على إفشال أي خطوة لإجراء الانتخابات، مفضلة الإبقاء على الأمور على ما هي عليه والتي يتيح لها تهريب للسلع الأساسية والمشتقات النفطية، والسيطرة على مصرف ليبيا المركزي. عن أي انتخابات يتحدث العالم وأردوغان يسيطر على ليبيا؟!”.

واستطرد “تركيا تحاول –بمساعدة المرتزقة والمليشيات- تفتيت الجيش الليبي وهزيمته، إلا أن الأخير عقيدته هي تحرير الوطن، القوات المسلحة الليبية التي أعلنت أنها ستظل وفية لتحرير ليبيا حتى آخر شبر منه، قادرة على هزيمة مخططات أردوغان والمرتزقة”.

وكان وزير الدفاع ورئيس الاستخبارات التركية خلوصي أكار، قد زعم في تصريحات صحفية، مساء السبت، أن الجنود الأتراك يواصلون أنشطتهم في ليبيا بدعوة من الحكومة وبالتالي هم ليسوا أجانب على أرض ليبيا، قائلا، في سياق إضفاء شرعية على قوات أنقرة بليبيا: “ينبغي على الجميع إدراك وجود تعاون عسكري وتعليمي واستشارات تقدمها أنقرة لصالح الحكومة الليبية، وفقًا للاتفاقات بين الطرفين”.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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  • اختصاصاته ونرى عك سياسى وتغول من الدبيبة على صلاحيات المجلس الرئاسى خيال المأته فمن يمثل ليبيا فى المحافل الدولية هو المنفى ومع ذلك نرى الدبية يسافر فى كل الدنيا تصرف غجرى غير مسئول يينما لم يسافر حتى الى بنغازى ويتصور ان الجيش الوطنى بقيادة المشير يحتل شرق وجنوب ليبيا وانه يجب على الجيش الوطنى العثمانى اعادة الارض المحتلة الى حضن الدولة العثمانية لهذا ذهب الى السلطان العثمانى لبحث المسألة وكل ما اذعج اللافى فى المجلس الرئاسى استخدام قائد الجيش الوطنى صلاحياته فى التعيينات والترقيات حيث انه يستمد سلطته من قرار مجلس النزاب وليس معينا من رئيس المجلس الرئاسى والاتفاق السساشى يشترط على المجلس الرئاسى كقائد اعلى الالتزام بالتشريعات النافذة ومنها بالطبع ان قائد عام الجيش ورئيس الاركان معين بقرار من مصدق عليه من مجلس النواب وعلى المتضرر ان يعود لمجلس النواب ان اراد تغيير قائد الجيش ورئيس الاركان اما ان يتجاهل المجلس الرئاسى ورئئيس الحكومة التسلسل القيادى العسكرى ويتعامل مع امراء مليشيات فى خطابات رسمية فهذا عك من الناحية العسكرية ومن حق الجيش الوطنى المعاملة بالمثل وتجاهل اى جاهل وهو الخسران فى النهاية لان ايامهم معدودة الى نهاية العام وتنتهى المسرحية الهزلية الاممية المتعمدة لنشر الفوضى فى ليبيا حييث نرى الاخوة الاعداء يحكموا ليبيا وكل واحد يدفع باتجاه معاكس للاخر والنتيجة العودة للخلف يامتخلفين والحل هو خروج الشعب فى الفاتح من سبتمبر القادم واسقاط كل الاجسام السياسية الناتجة عن نكبة فبراير واعادة السلطة للشعب بدعم من جيشه الوطنى غير ذلك تضييع وقت كما حدث فى تونس عشر سنوات عجاف انتهت مع ثورة 25 يوليو ضد حكم الغنوشى الارهابى والقروى الفاسد والمشيشى الذى لا يهش ولا ينش مثل الريس حنفى قصدى الريس منفى فى ليبيا

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