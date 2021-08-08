شركة الكهرباء: صب القواعد الخرسانية بمبنى التحكم لمحطة مصراتة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الاحد، الانتهاء من صب القواعد الخرسانية بمبنى التحكم لمشروع محطة مصراتة الاستعجالي.

وحسب منشور للشركة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فإن القدرة الإنتاجه للمشروع تبلغ 650 ميجاوات بتنفيذ ائتلاف شركتي سيمنس الالمانية وانكا التركية».

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والأسبوع الماضي، وقعت الشركة اتفاقية تأمين وحراسة الشركات المنفذة لمشروعي محطتي كهرباء غرب طرابلس ومصراتة الاستعجاليتين، بين مصلحة أمن المرافق والمنشأت، وشركة النداء الأول.

يأتي ذلك في إطار مساع الشركة العامة للكهرباء للرفع من القدرات الإنتاجية والقضاء على العجز الحاصل في الشبكة الكهربائية، وذلك ضمن المخطط الاستراتيجي للشركة الذي يشمل إنشاء ثلاث محطات منها في طرابلس ومصراتة وأخرى في طبرق بقدرة 740 ميجاوات.



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