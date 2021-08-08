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«المرعاش»: تصريحات «خلوصي» تؤكد عزم تركيا على تخريب أي محاولة للمصالحة الوطنية

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد كامل المرعاش المحلل السياسي، أن تصريحات وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، تؤكد عزم تركيا على تخريب أي محاولة للمصالحة الوطنية، وإعادة البلاد إلى شبح الحرب، أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي، الذي أصبح مشاركًا في استمرار الفوضى في ليبيا.

وقال المرعاش، في تصريحات لـ«العين»: “إن الادعاء التركي بأن جنوده ليسوا أجانب في ليبيا، يعكس النوايا الاستعمارية العثمانية في ليبيا”.

وأضاف “أتوقع تأثيرًا قويًا لهذه التصريحات على عرقلة ملف الانتخابات المقبلة، وهو هدف أساسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان منذ البداية، في اقتطاع شمال غرب ليبيا، بـ«تواطؤ من الخونة والعملاء»”.

وكان وزير الدفاع ورئيس الاستخبارات التركية خلوصي أكار، قد زعم في تصريحات صحفية، مساء السبت، أن الجنود الأتراك يواصلون أنشطتهم في ليبيا بدعوة من الحكومة وبالتالي هم ليسوا أجانب على أرض ليبيا، قائلا، في سياق إضفاء شرعية على قوات أنقرة بليبيا: “ينبغي على الجميع إدراك وجود تعاون عسكري وتعليمي واستشارات تقدمها أنقرة لصالح الحكومة الليبية، وفقًا للاتفاقات بين الطرفين”.

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الانتخابات تركيا ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • العيب ليس فى الحمار اكار بل فى الشعب اللسبى الساكت على احتلال بلاده والساكت على الخونة والعملاء انظروا الى الشعب التونسى الذى انتفض فى 25 يوليو فى وجه عملاء اردوغان واذا كان يزعم ان جنوده ليسوا اجانب فهل ينطبق عليهم القانون الليبى وهل يقبضوا بالدينار بدلا من الدولار ليعلم اكار انه حمار .
    ولو ان الشعب خرج فى الفاتح من سبتمبر واسقط كل الاجسام الناتجة عن نكبة فبراير واحرق العلم التركى ليشاهد العالم كله ان الشعب الليبى يكره ااحتلال المغولى لبلاده .
    والكل يعرف ان الاتراك يريدون بيع تركتهم فى ليبيا مقابل صفقة مع مصر واليونان بدلا من الخروج بالمجان ولكن مصر واليونان تعلم ان الاحتلال التركى الى زوال وان اثمه اكبر من نفعه لتركيا التى ستخسر المزيد وتزداد عزلة بل انها ستجد تعاون عربى على حدودها فى ظل التقارب المصرى العراقى حتى يتم دحر الاحتلال التركى من كل مكان عربى ليس ليبيا وحدها بل فى العراق وسوريا واردوغان اغبى من الغنوشى يسير بتركيا للتهلكة

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  • الا يستحى الحمار اكار من عجز جيش الدعارة التركى عن اطفاء حرائق الغايات المشتعلة منذ عشر ايام رغم مساعدة اوربا فى تخفيف حجم الكارثة بينما المعتوه اردوغان يوزع اكياس شاى على الضحايا واحد فقد متزله ومزرعته ويعيش فى العراء يشرب شاى !!

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  • عملاءء فرنسا وسوريا ولبنان والاردن وقطر والسعودية لصالح الاوروبين هم من يدفعون الاتراك نحو الدول الافريقية ويحاولون نتخريب المجتمعات واستغلال مواردهم الطبيعية وهذا واضح اعلاميا ـ

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