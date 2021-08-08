هذا ما قالته السفارة الليبية للمهجرين في القاهرة

أعلنت السفارة الليبية في القاهرة أن آخر موعد لتعبئة نموذج المتابعة الخاصة بالمهجرين الليبيين بمصر هو يوم الخميس القادم.

وأشارت السفارة الليبية في القاهرة عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبه القاضية بمراجعة ومتابعة أوضاع المهجرين الليبيين بمصر ولمحضر الاتفاق المبرم بين وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان ، والقائم بأعمال سفارة ليبيا بالقاهرة بالوكالة .

وأكدت السفارة الليبية في القاهرة لأعضاء الجالية (المهجرين) القاطنين بمدينة القاهرة وضواحيها أن آخر موعد لتعبئة نموذج المتابعة هو يوم الخميس القادم الموافق 19 أغسطس 2021 .