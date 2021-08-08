بالصور.. استمرار امتحانات النقل وسط إجراءات احترازية مشددة

تتواصل هذه الأيام الامتحانات النهائية لطلبة النقل، للعام الدراسي 2020-2021 في البلديات المستثناة من قرار وزارة التعليم، والذي مدد مدة إيقاف الدراسة في بلديات غرب وجنوب غرب ليبيا حتى الـ 12 من شهر أغسطس الجاري فيما استثنى بلديات المنطقة الممتدة من سرت حتى مساعد شرقا.

ونشرت وزارة التربية والتعليم في صفحتها الرسمية متابعات مستمرة لعملية سير الامتحانات ومدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المتفشي في البلاد حيث أظهرت الصور المنشورة في صفحة الوزارة عمليات قياس الحرارة للممتحنين قبل دخولهم إلى القاعات فضلا عن إلزام الجميع بارتداء الكمامات والتباعد بينهم.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم قد شددت خلال اجتماعها المنعقد في 4 أغسطس على ضرورة رفع حالة الجهوزية والتدريب في المراقبات التعليمية المستثناة من قرار التعليق إضافة إلى توفير المستلزمات الوقائية لها.

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