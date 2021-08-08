تسجيل 30 وفاة و3019 إصابة بفيروس كورونا

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 30 وفاة و3019 إصابة بفيروس كورونا في البلاد.

وأوضح المركز أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد منذ ظهور الوباء وصل إلى 267 ألفا و846، في حين وصل إجمالي الوفيات إلى 3719، بحسب بيان نشره المركز عبر صفحته بفيسبوك.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا