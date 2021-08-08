المشري: زفاف ابني “مهند” تمّ بـ”سيارة مرسيدس مستعارة”

زعم رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري أنه استعار سيارة لزفاف ابنه.

وقال المشري في تدوينة عبر “فيسبوك”، رصدتها “الساعة 24”: “نبارك لابني البكر مهند زفافه الميمون”.

وأضاف: “مهند الذي ذاق عذابات فقد الأب لمدة ستة سنوات حيث ولد بعد اعتقالي ظلماً في السجون بأربعة أشهر، ولم أره إلا بعد ست سنوات” على حد قوله.

وتابع المشري: :والتزاماً منا بالحظر ومنع إقامة المناسبات فقد عُقد قرانه وسط حضور عائلي بسيط وبدون أي دعوات لغير العائلة مع التقيد بشروط إجراء المسحات الطبية لكل الحاضرين، وقد أتمّ زفافه أول أمس بحضور أصدقائه فقط، فندعو له بأن يبارك الله له ويبارك عليه ويجمعه مع أهله بالخير”، بحسب زعمه.

وأردف زاعما: “ملاحظة السيارة مستعارة من أحد الأصدقاء فبارك الله فيه على هذه الإعارة”.