المشري: صديقي أعارني “المرسيدس” في زفاف ابني “مهند”

أخبار ليبيا 24

زعم القيادي الإخواني، خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة أنه التزم بالحظر المفروض من الحكومة ومنعها إقامة المناسبات، مشيرا أن عقد قران نجله مهند جاء وسط حضو عائلي بسيط دون مع التقيد بشروط إجراء المسحات الطبية للحاضرين.

وفي محاولة لامتصاص غضب وامتعاض المدونين عبر صفحات التواصل الاجتماعي، قال القيادي في تنظيم جماعة الإخوان المسلمين في بيان عبر صفحته بـ فيسبوك، أن سيارة المرسيدس المستخدمة في الزفاف كانت على سبيل الإعارة من أحد أصدقائه.

في خطوة رأى البعض أنها ربما تأتي لاستعطاف المدونين قال المشري، “مهند ذاق عذابات فقد الأب لمدة ستة سنوات حيث ولد بعد اعتقالي ظلماً في السجون بأربعة أشهر، ولم أره إلا بعد ست سنوات” على حد تعبيره.

مشيرا إلى أن الزفاف تم الخميس الماضي بحضور العائلة وأصدقائه فقط.