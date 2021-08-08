تسجيل 9 إصابات بالفيروس في السايح

أعلن المجلس البلدي السايح تسجيل 9 إصابات بفيروس كورونا في البلدية أمس السبت.

وبحسب بيان نشره المجلس عبر صفحته بموقع فيسبوك اليوم فإن فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة استقبل أمس 41 عينة لتحليلها، ظهرت سلبية 32 منها في حين كانت 9 عينات إيجابية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا