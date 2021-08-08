المشري : ” إبني حُرم مني 6 سنوات ومرسيدس فرحه العائلي مستعارة ” .. صور جديدة تنفي

ليبيا – رد رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري القيادي في الإخوان المسلمين على حملة الإستياء من كسره قرار حظر إقامة المناسبات ، قائلًا أنه نجله قد حُرم منه لستة سنوات بسبب السجن فترة النظام السابق .

وقال المشري : ” مهند ولد بعد 4 أشهر من إعتقالي ظلمًا ولم أراه إلى بعد 6 سنوات ، وقرانه عُقد وسط حضور عائلي بسيط وعدد من أصدقائه ” ونشر صورة له مع المأذون خلال كتابة العقد .

صور | مخالفًا قرار منع المناسبات .. المشري يقيم حفل زفاف نجله في #الزاوية. #ليبيا #المرصد https://t.co/XvWikM1SZL — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) August 8, 2021

إلا أن صور أخرى من داخل صالة النساء وصلت المرصد تنفي كلام المشري وتثبت أن هناك صالة أفراح قد فُتحت فيما أكدت المصادر إحياء الحفل من قبل فنانتين شعبيتين و فرقة شعبية ” زمزامات ” بحضور حوالي 350 سيدة من المعازيم.

كما أن صورة نجل المشري أمام صالة الأفراح بسيارة ” ميرسيدس مزينة ” تشير إلى أن هناك صالة مفتوحة وليس مجرد عقد قران منزلي في البيت مع أقرب الأقارب كما قال والده .

وفيما يتعلق بالسيارة ، قال المشري بأنها مستعارة من أحد الأصدقاء شاكرًا له هذه الإعارة ، في وقت يتحرك هو فيه بأكثر من 30 سيارة بين مصفحة ومسلحة ذهابًا وعودة بين الزاوية وطرابلس في مشهد مألوف لكل سكان الطريق الساحلي .

المرصد- خاص

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